Усыновление в Беларуси: белорусы стали усыновлять не только активнее, но и осознанней

Безусловный лидер — Брестчина. Только в этом году почти 80 воспитанников детских домов региона обрели новые семьи. Причем, «своих» сирот в области мало, потому местные жители берут на воспитание малышей со всей Беларуси.

Судьбы Екатерины и Александра Оноховых пересеклись десять лет назад. Познакомились еще в Петербурге. Потом был Минск, и, наконец — Пружаны. Свое счастье семья нашла на белорусской периферии. Оно оказалось не на карте переездов, а в детях. В новом доме их уместилось сразу девять: 2 кровных, 3 усыновленных и сразу 4 — приемных ребенка.

Екатерина Онохова, многодетная мама:

Мы считаем — это наша принципиальная гражданская позиция — что надо привлекать средней класс нашего общества. Молодых, активных, которые смогут вложить в детей достаточно сил и средств, что их реабилитировать, чтобы они стали достойными членами нашего общества.

Не делить в отношении на своих и чужих — это главное. Именно поэтому Охоновы в 2008 году разделили на одиннадцать государственную премию за духовное возрождение. Позже был Орден матери.

Александр Онохов, многодетный папа:

Когда у нас было двое своих детей, мы взяли из детского дома девочку в гости на лето. Отдать не смогли. Оформили приемную семью. Так сначала, одного ребенка, потом другого.

Сергей Степанюк, социальный педагог Кобринского детского дома:

В течение года наши воспитанники выбывают на разные формы семейного устройства: и усыновление, и опека, и семейные дома.

Вообще, с каждым годом белорусы усыновляют все больше. Только в прошлом году Национальный центр усыновления сократил штат на 500 детей. Которым уже не важно, что для организации это лучший показатель за 13 лет работы. Все они нашли свой второй дом.

Ирина Носачева, инспектор по охране детства Национального центра усыновления по Брестской области:

Белорусы стали усыновлять не только активнее, но и осознанней. 40% усыновителей — люди, которые уже имеют своих детей или усыновленных и готовы поделится своим теплом с еще одним ребенком. Сегодня в Брестской области за три квартала текущего года усыновлено 77 детей.

В свое время в Англии были закрыты все социальные интернаты. Детей определяли в так называемые фостерные семьи. Там их воспитывали, готовили к усыновлению. В Беларуси в ближайшие пять лет так же устроят 6000 детей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Владимир Новиков, Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Брестская область.