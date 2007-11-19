Установлены личности белорусов, ожидающих "конца Света" под землей

Органы внутренних дел Беларуси установили личности граждан Беларуси, которые ожидают "конца Света" в Пензенской области.

В землянке в Бековском районе находятся шесть жителей Брестской области - выходцы из Жабинковского, Кобринского, Столинского районов, а также жительница Жабинковского района - уроженка Украины с тремя несовершеннолетними детьми.



Всего же в подземелье находятся более 30 человек, которые именуют себя представителями "Настоящей русской православной церкви". Под землю они ушли еще 24 октября в надежде спастись от конца света, который, по их мнению, наступит в мае 2008 года.



В настоящее время место, где укрылись сектанты, оцеплено милицией, туда запрещен доступ и представителям СМИ. Лидером секты является 40-летний местный житель Петр Кузнецов. Сейчас он находится в психиатрической клинике. Несмотря на все усилия властей, пока никаких изменений ситуации нет.

