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Установка счетчиков воды в 2007 году позволила снизить водопотребление в Беларуси на 5%

19 марта 2008 11:44
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Приборы учета установлены в более чем в 900 тысячах квартир, что на 15% больше, чем за последние 10 лет. К тем, кто не пожелает установить счетчики и в этом году, будут применять санкции, а малоимущим гражданам помогут с их приобретением. Как отметили в Минприроды, приборы учета воды должны быть установлены и на каждом предприятии. К первому июля все водозаборы и артезианские скважины также оснастят счетчиками. На переоборудование потребуется 15 миллиардов рублей.
# общество

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