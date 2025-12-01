Успели переобуться? На дорогах Беларуси прошли рейды по зимним шинам

1 декабря в Беларуси официально вступили в силу сезонные требования к автомобильным шинам. Закон обязывает всех автовладельцев до 1 марта использовать зимнюю резину. За выполнением этого правила дорожные инспекторы следят в усиленном режиме. По всей стране организованы масштабные профилактические проверки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш корреспондент Элла Маркевич отправилась в один из таких рейдов с сотрудниками спецподразделения ДПС «Стрела», чтобы увидеть, как водители сдают ежегодный «зимний экзамен» на дорогах.

Элла Маркевич, корреспондент:

Утренние заморозки, гололедица и густой туман. Зимняя резина в таких условиях просто необходима для безопасности всех участников дорожного движения. Проверим, насколько ответственно к нынешнему сезону подготовились автолюбители.

– К зимнему сезону шины поменяли?

– Да.

Сотрудники спецподразделения ДПС «Стрела» останавливают машины, проверяя протекторы и маркировку шин. Большинство владельцев автомобилей придерживаются правил. Опытные водители к холодному сезону подготовились заранее и переобули свою ласточку еще до первых морозов.

Прилетела из отпуска 19 ноября и в этот же день сразу загнала на сервис. И мне сразу поставили зимнюю резину.

Не на летних. Я законопослушная гражданка. Поставила шины эти и езжу круглый год: и летом, и зимой. Пока годятся.

Так как я водитель опытный, переобуваюсь своевременно. Заблаговременно даже, я бы сказал.

В разное время наступает зима, поэтому, думаю, смотреть важно не на календарь, а на реальные погодные условия.

А для тех, кто правила игнорирует, поездка на летних покрышках с сегодняшнего дня обойдется дорого. За первичное нарушение – штраф в размере 42 рублей, одной базовой величины. Если в течение года водитель нарушит повторно, сумма может увеличиться в пять раз. Если же езда на несезонной резине приведет к созданию аварийной обстановки или к ДТП, последствия будут куда серьезнее – вплоть до лишения водительских прав.

Вероника Романькова, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Зимними шинами в зимний период должны быть оборудованы легковые автомобили до 3,5 тонны, а также грузопассажирские автомобили и автобусы до 5 тонн. Хотелось бы отметить, что особое внимание на данный период у инспекторов ГАИ отведено именно участию в дорожном движении пассажирского транспорта и автобусов до 5 тонн. В частности, должностные лица, которые допускают к участию неисправный транспорт или транспорт с какими-либо нарушениями, будут привлекаться к административной ответственности.