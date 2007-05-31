В Беларуси созданы все условия для развития способностей и талантов молодых людей. Об этом заявил Президент страны Александр Лукашенко на встрече с учащимися - победителями международных предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, лауреатами спецфондов главы государства по социальной поддержке талантливой молодежи.

По словам Александра Лукашенко, более половины школьников в нашей стране охвачены различными формами дифференцированного обучения. Для них открыты двери 165 гимназий и 36 лицеев. Работают многочисленные профильные классы и классы с углубленным изучением отдельных дисциплин.

Президент подчеркнул, что успехи молодежи находят признание на самом высоком государственном уровне. В 2006 году поощрения спецфондов Президента получили более тысячи семисот учащихся, студентов, преподавателей и ученых, свыше 200 представителей творческой молодежи и 18 художественных коллективов.

Республиканская предметная олимпиада - самое популярное интеллектуальное соревнование среди учащихся Беларуси. Начиная с 1990 года, 366 белорусских ребят приняли участие в международных олимпиадах, 286 из них завоевали медали, в том числе 45 золотых.

До конца лета в стране будут отбирать и готовить учащихся, которые представят нашу страну на интеллектуальных соревнованиях за рубежом. Юношам и девушкам предстоит защищать честь страны на олимпиадах по математике, информатике, физике, химии и биологии. Впервые белорусская команда будет участвовать в международной олимпиаде по астрономии.