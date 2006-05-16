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Усовершенствована технология заполнения паспорта нового образца

16 мая 2006 09:33
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В Министерстве внутренних дел Беларуси опровергают информацию, появившуюся накануне в прессе, о введении в республике новых паспортов. Речь идет лишь о применении более совершенной технологии заполнения самого документа.  Главное отличие - способ размещения фотографии. Если раньше она вклеивалась, то теперь изображение владельца паспорта будут печатать  на цветном  струйном  принтере, там же - на третьей странице обложки. Причем оно несколько увеличится в размерах. Изображение  лица  составит  не  менее 2/3 самой фотокарточки. Таковы рекомендации Международной  организации  гражданской   авиации. Главная страница документа будет ламинирована, и здесь же появится около десяти степеней защиты.
В МВД подчеркивают, что выдача документов, заполненных по новой технологии, будет проводиться в плановом порядке, и это не означает начала новой паспортизации. Документы старого образца по-прежнему действительны, в том числе и для выезда за границу. 
Однако владельцам обновленных паспортов в ближайшие несколько недель рекомендуют воздержаться от поездок за рубеж.
# общество

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