Усовершенствована технология заполнения паспорта нового образца

В Министерстве внутренних дел Беларуси опровергают информацию, появившуюся накануне в прессе, о введении в республике новых паспортов. Речь идет лишь о применении более совершенной технологии заполнения самого документа. Главное отличие - способ размещения фотографии. Если раньше она вклеивалась, то теперь изображение владельца паспорта будут печатать на цветном струйном принтере, там же - на третьей странице обложки. Причем оно несколько увеличится в размерах. Изображение лица составит не менее 2/3 самой фотокарточки. Таковы рекомендации Международной организации гражданской авиации. Главная страница документа будет ламинирована, и здесь же появится около десяти степеней защиты.

В МВД подчеркивают, что выдача документов, заполненных по новой технологии, будет проводиться в плановом порядке, и это не означает начала новой паспортизации. Документы старого образца по-прежнему действительны, в том числе и для выезда за границу.

Однако владельцам обновленных паспортов в ближайшие несколько недель рекомендуют воздержаться от поездок за рубеж.