Услуги центров соцобслуживания будут шире и доступнее

Новый территориальный центр социального обслуживания населения будет построен во Фрунзенском районе столицы.

Здесь пенсионеры не только могут решить свои проблемы, но и получить комплекс оздоровительных и медицинских услуг.

С пенсии - на сессию. Так решили изменить свой образ жизни престарелые жители Фрунзенского района. С 1 сентября многие из них начали посещать уроки английского языка. Занятия организованы на базе районного территориального центра социального обслуживания населения.

Танцы, физкультура, пение - каждый пенсионер может найти здесь занятие на свой вкус. Есть кружки не только для тех, кому за 50, но и кому за 90. Работа с людьми преклонного возраста - приоритетное направление центра.

Проблема центра - нехватка площадей. Однако скоро и она будет решена. Второе учреждение социального обслуживания населения будет построено во Фрунзенском районе столицы. Оно разместится в квартале улиц Притыцкого-Бельского-Одоевского-Глебки.

Все социальные службы - под одной крышей. Такова концепция нового центра. С его открытием жители Фрунзенского района все свои проблемы смогут решить здесь. А заодно получить комплекс оздоровительных и медицинских услуг.

Особенность центра соцобслуживания населения Ленинского района - работа с молодежью. Здесь создан клуб для сирот. Пока - единственный в городе. Его посещают выпускники домов-интернатов.

В стране усовершенствуется работа учреждений соцобслуживания. Кроме отделений дневного, будут создаваться отделения круглосуточного пребывания пенсионеров. А в целом, услуги центров станут шире и доступнее.