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Услуги белорусских сиделок востребованы даже в Москве!

23 августа 2010 12:39
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На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает начальник управления социальной поддержки населения Мингорисполкома Галина Гриб.

Можно ли воспользоваться услугами сиделки в Минск?

В Минске в настоящее время услуги сиделок пользуются широким спросом, хотя эта услуга платная. К тому же, поступают заявки из Москвы — наших сиделок хотят видеть даже там. Однако сиделок в Минске не совсем хватает. На сегодня у нас нет квалифицированных сиделок, которых мы обучили.

Некоторые минчане нанимают сиделок для своих родственников, которые лежат в больнице. Это очень правильно, ведь медперсонал зачастую не может охватить всеми необходимыми услугами всех пациентов.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.

# общество

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