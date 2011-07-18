Услугами социального такси в Минске смогут воспользоваться студенты-очники с ограниченными возможностями и инвалиды II группы

Поскольку возрастают транспортные расходы, рассматривается вариант частичной оплаты. Также будет определяться круг людей, для которых услуга будет бесплатной.

Изменения в программу развития социального обслуживания будут внесены в сентябре, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ирина Дудка, заместитель начальника управления социальной поддержки населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Возможно, это будут лица старше 70 лет из числа инвалидов II группы. Обязательно будут одинокие граждане, инвалиды II группы, размер пенсии у которых ниже бюджета прожиточного минимума.