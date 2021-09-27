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Услуга на дом и передвижной комплекс. Как в Минской области от коронавируса прививают жителей отдалённых деревень?

27 сентября 2021 14:40
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Новости Беларуси. В Минской области полный курс вакцинации против COVID-19 прошли около 200 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Услуга на дом и передвижной комплекс. Как в Минской области от коронавируса прививают жителей отдалённых деревень?-1

Активнее всего прививаются жители Березинского, Крупского, Несвижского, Пуховичского, Стародорожского, Столбцовского и Червенского районов. Притом как городские, так и сельские. Схема такая же, как и везде: сначала осмотр терапевта, если противопоказаний нет – на прививку. Только  в Крупском районе провакцинировано 24 % от всего населения. Возрастная категория разная. Более активны люди пожилого возраста. Желающим привиться предлагаются два вида вакцины. Препарат двухкомпонентный.  

Услуга на дом и передвижной комплекс. Как в Минской области от коронавируса прививают жителей отдалённых деревень?-4

Вероника Малахова, врач Ухвальского фельдшерско-акушерского пункта:
Поток у нас идет постоянно, мы принимаем пациентов без очереди, тех, которые приходят на вакцинацию. Чтобы не было столпотворения. Если граждане самостоятельно не могут прийти на прививку, то мы оказываем услугу выезда на дом своей бригадой, то есть помощник врача, врач и медсестра.  

Кроме стационарных пунктов в поликлиниках, ФАПах и амбулаториях по району ездит и передвижной медицинский комплекс. Поэтому при необходимости провакцинируют жителей и самых отдаленных деревень.   

# Вакцинация # общество # Вероника Малахова # Фотофакт

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