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Условия страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Беларуси изменены

29 апреля 2008 08:27
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Это связано с переводом республики из транзитных в постоянные члены Международной системы автотранспортного страхования "Зелёная карта". Президент Беларуси внёс изменения и дополнения в указы, регулирующие порядок и условия проведения отдельных видов страхования. Они, в частности, касаются очерёдности выплат и возмещения убытков. Кроме того, снижены размеры страховых взносов по двадцати типам транспортных средств по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
# общество

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