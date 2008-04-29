Условия страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Беларуси изменены

Это связано с переводом республики из транзитных в постоянные члены Международной системы автотранспортного страхования "Зелёная карта". Президент Беларуси внёс изменения и дополнения в указы, регулирующие порядок и условия проведения отдельных видов страхования. Они, в частности, касаются очерёдности выплат и возмещения убытков. Кроме того, снижены размеры страховых взносов по двадцати типам транспортных средств по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.