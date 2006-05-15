Условия отдыха в палаточных лагерях должны соответствовать установленным нормам

Сегодня вступают в силу гигиенические требования к устройству и организации режима детских туристских лагерей палаточного типа. Подобные требования введены в Беларуси впервые. Они были разработаны в связи с тем, что этот новый вид отдыха детей признан перспективным и будет активно развиваться. Среди "плюсов" отдыха в палаточных лагерях - низкая стоимость путевок. Постановлением правительства установлена государственная дотация на путевки в эти лагеря. Ее размер такой же, как в профильные оздоровительные лагеря сроком на 9 дней - 75 тыс. рублей на одну путевку.

К устройству детских палаточных лагерей и организации их режима предъявляется ряд требований. Они распространяются на выбор места размещения лагеря и стоянок, на маршрут передвижения, организацию питания и т.д.