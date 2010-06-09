Ущерб в 600 миллионов рублей: руководитель Витебского райпо приговорен к 6,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Также осуждены два его заместителя.

Следствие установило, что в течение трех лет, пользуясь служебным положением, они нанесли государству ущерб в 600 миллионов рублей. Всё это время верхушка районной структуры закупала крупный рогатый скот в Беларуси по государственным ценам, а продавала восточным соседям — по коммерческим.

Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь:

Разница, естественно, шла им в карман. Бывший председатель и два его заместителя осуждены за хищение в особо крупном размере, злоупотребление служебными полномочиями и служебный подлог.