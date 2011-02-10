Ушедший циклон «Николас» открыл дорогу к похолоданию

В Беларусь устремились холодные воздушные массы северных широт. Днем до -9, ночью до 12 мороза.

Новый циклон принесет сильные снегопады. Возможно налипание мокрого снега и обледенение проводов на линиях электропередачи. Как сообщили в «Белэнерго», специалисты ремонтных бригад имеют всё необходимое оборудование и транспорт, чтобы своевременно устранять такие аварии.

Завтра же через север Украины ожидается перемещение облачного вихря, который заденет и Беларусь. Ночью по юго-западу, а днем на большей части территории пройдет снег, местами — сильный. Днем метель и порывистый ветер. Особенно холодно будет в ближайшие выходные: ночью до -20, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».