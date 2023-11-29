Усадьба Хмаров в Сёмково. Рассказываем историю дворца и его хозяев

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Приглашаем на свидание в XVIII век. Дворец Хмаров в Семково окутает тайной и раскроет секреты эпохи. Он появился на свет благодаря последнему минскому воеводе Речи Посполитой – Адаму Хмаре. Дворец за хорошую службу подарили Сапеги. В 70-е годы XVIII века хозяин превратил его в роскошную резиденцию.

Татьяна Хоменкова, экскурсовод, краевед:

Палац быў даволі аскетычна аформлены. Палацавы комплекс складаўся з палаца і двух афіцынаў. Адна была для гасцей, хто чакаў працягнуць балі на працягу некалькіх дзён, афіцына – для слуг. 250 лет назад шедевр возводили из собственного и привозного кирпича. Интерьеры украшала позолоченная лепнина, стекло, гобелены, изразцовые печи и камины из черного мрамора.