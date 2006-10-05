Уручье: от истоков до дня сегодняшнего

В столичном микрорайоне Уручье создан свой собственный музей. Более 200 экспонатов, собранных работниками детской библиотеки №5, рассказывают об истории создания района, его жителях и предприятиях. Специально ко Дню матери организаторы подготовили экспозицию, на которой представлены произведения искусства, изготовленные заслуженными матерями района. В их числе посуда, ручники, изделия из соломки. Планируется, что в экскурсионную программу войдет также видеоклип о женщинах, награжденных Орденом матери.