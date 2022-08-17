Урожайность в 2022 году значительно выше. В Беларуси убрали зерно более чем с 70% посевных площадей

Новости Беларуси. Без остановок в эти дни кипит работа на хлебной ниве. Белорусские аграрии убрали зерно более чем с 70 % посевных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хлеборобы стремятся завершить страду в самые короткие сроки, и ударные темпы приносят ощутимый результат: общереспубликанский намолот приближается к 6 миллионам тонн. Три региона Беларуси преодолели знаковый миллионный рубеж – Минский, Брестский и Гродненский. Тяжелый колос, а урожайность в 2022 году значительно выше, позволит обеспечить продовольственную безопасность. Страна рассчитывает на 10 миллионов тонн зерна. И промежуточные результаты уборочной говорят о том, что аграриям удастся взять поставленную планку.