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Урожайность в 2022 году значительно выше. В Беларуси убрали зерно более чем с 70% посевных площадей

17 августа 2022 06:35
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Новости Беларуси. Без остановок в эти дни кипит работа на хлебной ниве. Белорусские аграрии убрали зерно более чем с 70 % посевных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Урожайность в 2022 году значительно выше. В Беларуси убрали зерно более чем с 70% посевных площадей-1

Хлеборобы стремятся завершить страду в самые короткие сроки, и ударные темпы приносят ощутимый результат: общереспубликанский намолот приближается к 6 миллионам тонн. Три региона Беларуси преодолели знаковый миллионный рубеж – Минский, Брестский и Гродненский. Тяжелый колос, а урожайность в 2022 году значительно выше, позволит обеспечить продовольственную безопасность. Страна рассчитывает на 10 миллионов тонн зерна. И промежуточные результаты уборочной говорят о том, что аграриям удастся взять поставленную планку.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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