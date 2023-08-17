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Урожайность – около 50 центнеров с гектара. В Минской области убрано более 1,2 млн тонн зерновых

17 августа 2023 14:20
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Новости Беларуси. Собрать все до последнего зернышка и обеспечить страну хлебом. Аграрии столичного региона продолжают пополнять закрома зерновых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На счету уже 1 миллион 230 тысяч тонн. Убрать осталось менее 20 % полей. Многие районы на финишной прямой.

Как проходит горячее лето борисовских хлеборобов – в материале Влады Родовской.

Урожайность – около 50 центнеров с гектара. В Минской области убрано более 1,2 млн тонн зерновых-1

Дмитрий Кукалевский, кажется, с закрытыми глазами знает, как убирать хлеб без потерь. Семейная династия исчисляется не одним десятком лет. Еще прадед Дмитрия собирал хлеб. Опытный комбайнер признается: главное в работе – качество, далее следует оперативность. В этом деле нет времени на передышку.

Урожайность – около 50 центнеров с гектара. В Минской области убрано более 1,2 млн тонн зерновых-4

Дмитрий Кукалевский, механизатор филиала «Большие Новоселки» Борисовского комбината хлебопродуктов:
С 7 утра и до 10 или 11 вечера выходим на работу. В первую очередь обслуживаем комбайн. Потом бригадир определяет влажность зерна. Нормально – все, пошли работать.

Подробности в видео.

# Уборочная кампания # общество # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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