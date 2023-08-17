Урожайность – около 50 центнеров с гектара. В Минской области убрано более 1,2 млн тонн зерновых

Новости Беларуси. Собрать все до последнего зернышка и обеспечить страну хлебом. Аграрии столичного региона продолжают пополнять закрома зерновых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На счету уже 1 миллион 230 тысяч тонн. Убрать осталось менее 20 % полей. Многие районы на финишной прямой. Как проходит горячее лето борисовских хлеборобов – в материале Влады Родовской.

Дмитрий Кукалевский, кажется, с закрытыми глазами знает, как убирать хлеб без потерь. Семейная династия исчисляется не одним десятком лет. Еще прадед Дмитрия собирал хлеб. Опытный комбайнер признается: главное в работе – качество, далее следует оперативность. В этом деле нет времени на передышку.