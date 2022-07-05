Урожай уже в 1,5 раза выше, чем в 2021-м. Сельхозпредприятие «АгроТурна» готовится к уборочной кампании

Новости Беларуси. В Беларуси остаются считанные дни до старта массовой уборочной кампании. Задача – получить до 9 миллионов тонн зерна и более 700 тысяч тонн рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока же тест-драйв всем хозяйствам устраивает озимый ячмень – его уборка началась на юге страны еще на прошлой неделе и продолжается в Брестской, Гомельской и Минской областях. Постепенно включается в работу и северо-восток. Зернышко к зернышку или почему уборка должна пройти без потерь. Репортаж Кристины Протосовицкой.

12-летняя рабочая лошадка Вадима Охримчука не подводит. У хорошего хозяина дело с техникой спорится, тем более что в помощниках – дочь Анна. По весне озимый ячмень сеял, сейчас убирает финальные гектары. Вот уж точно, что посеешь, то пожнешь.

Вадим Охримчук, механизатор сельхозпредприятия «АгроТурна»:

Понимаем друг друга. Самое главное – техника безопасности. Все остальное будет. Бригадир, агроном, помощник, я, естественно – все под контролем. Свой день рождения Анна встречает в поле. Для девушки это уже вторая уборочная в семейном экипаже. Если первый сезон прошел с техническими сложностями, сегодня помощник – надежная правая рука для отца.

Анна Охримчук, помощник механизатора сельхозпредприятия «АгроТурна»:

Ближе стали, все равно каждый день вместе. Обычно на работе папа или я. А так вместе всю уборку, что в прошлом году, что в этом. В этом году уже проще намного. Знаешь уже, что к чему. Куда и как. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Встречать день рождения на поле. Анна Охримчук:

Работа есть работа. Ничего не сделаешь.

В хозяйстве «АгроТурна» пробовать молотить начали еще 2 июля – влажность не превысила 15-17 %. Сухая жаркая погода ускорила созревание. Площади скромные: 80 гектаров. Но урожай в полтора раза выше чем в 2021 году. Первая солома, первое зерно, запуск сушилок – это экзамен для технической службы перед большой кампанией. Всего озимых в хозяйстве больше тысячи гектаров.

Петр Кузьмицкий, главный агроном сельхозпредприятия «АгроТурна»:

Проверяю потери [дует в сено – прим. ред.] – чисто. Кристина Протосовицкая:

В чем секрет успеха, чтобы не было потерь, от чего это зависит? Петр Кузьмицкий:

Это зависит от комбайнера в первую очередь, как он настроил комбайн. Весь секрет. В стране озимый ячмень посеяли на 60 тысячах гектаров. Специалисты отмечают, что потери от перезимовки составили менее 5 %. Это отличный результат.

Кристина Протосовицкая:

Сезон складывается вообще для зерновых? Петр Кузьмицкий:

Для зерновых в этом году более менее складывается. Сейчас пошел дождик. Пшеница, ячмень яровой подгорели.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В хозяйстве «АгроТурна» Каменецкого района уже завершают уборку озимого ячменя. Для комбайна осталась буквально последняя проходка. Урожайность поля составляет более 60 центнеров с гектара. Для таких земель этого хозяйства – это более чем достойный результат. По прогнозам специалистов к массовой уборке в Беларуси приступят не раньше 15 июля. Площади по стране составляют почти полтора миллиона гектаров озимых зерновых и 730 тысяч гектаров яровых без учета кукурузы на зерно. Миссия сложная, но выполнимая.

Андрей Парафенюк, директор сельхозпредприятия «АгроТурна»:

Последние десятилетия огромный прорыв сделали в развитии сельского хозяйства. Вложены большие государственные деньги. Оно сегодня сказывается. Помимо того, что мы обеспечиваем себя продовольствием, у нас еще есть хороший экспортный потенциал. В том же молоке, мясе.