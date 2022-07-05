Урожай уже в 1,5 раза выше, чем в 2021-м. Сельхозпредприятие «АгроТурна» готовится к уборочной кампании
Новости Беларуси. В Беларуси остаются считанные дни до старта массовой уборочной кампании. Задача – получить до 9 миллионов тонн зерна и более 700 тысяч тонн рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока же тест-драйв всем хозяйствам устраивает озимый ячмень – его уборка началась на юге страны еще на прошлой неделе и продолжается в Брестской, Гомельской и Минской областях. Постепенно включается в работу и северо-восток.
Зернышко к зернышку или почему уборка должна пройти без потерь. Репортаж Кристины Протосовицкой.
12-летняя рабочая лошадка Вадима Охримчука не подводит. У хорошего хозяина дело с техникой спорится, тем более что в помощниках – дочь Анна. По весне озимый ячмень сеял, сейчас убирает финальные гектары. Вот уж точно, что посеешь, то пожнешь.
Вадим Охримчук, механизатор сельхозпредприятия «АгроТурна»:
Понимаем друг друга. Самое главное – техника безопасности. Все остальное будет. Бригадир, агроном, помощник, я, естественно – все под контролем.
Свой день рождения Анна встречает в поле. Для девушки это уже вторая уборочная в семейном экипаже. Если первый сезон прошел с техническими сложностями, сегодня помощник – надежная правая рука для отца.
Анна Охримчук, помощник механизатора сельхозпредприятия «АгроТурна»:
Ближе стали, все равно каждый день вместе. Обычно на работе папа или я. А так вместе всю уборку, что в прошлом году, что в этом. В этом году уже проще намного. Знаешь уже, что к чему. Куда и как.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Встречать день рождения на поле.
Анна Охримчук:
Работа есть работа. Ничего не сделаешь.
В хозяйстве «АгроТурна» пробовать молотить начали еще 2 июля – влажность не превысила 15-17 %. Сухая жаркая погода ускорила созревание. Площади скромные: 80 гектаров. Но урожай в полтора раза выше чем в 2021 году. Первая солома, первое зерно, запуск сушилок – это экзамен для технической службы перед большой кампанией. Всего озимых в хозяйстве больше тысячи гектаров.
Петр Кузьмицкий, главный агроном сельхозпредприятия «АгроТурна»:
Проверяю потери [дует в сено – прим. ред.] – чисто.
Кристина Протосовицкая:
В чем секрет успеха, чтобы не было потерь, от чего это зависит?
Петр Кузьмицкий:
Это зависит от комбайнера в первую очередь, как он настроил комбайн. Весь секрет.
В стране озимый ячмень посеяли на 60 тысячах гектаров. Специалисты отмечают, что потери от перезимовки составили менее 5 %. Это отличный результат.
Кристина Протосовицкая:
Сезон складывается вообще для зерновых?
Петр Кузьмицкий:
Для зерновых в этом году более менее складывается. Сейчас пошел дождик. Пшеница, ячмень яровой подгорели.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В хозяйстве «АгроТурна» Каменецкого района уже завершают уборку озимого ячменя. Для комбайна осталась буквально последняя проходка. Урожайность поля составляет более 60 центнеров с гектара. Для таких земель этого хозяйства – это более чем достойный результат.
По прогнозам специалистов к массовой уборке в Беларуси приступят не раньше 15 июля. Площади по стране составляют почти полтора миллиона гектаров озимых зерновых и 730 тысяч гектаров яровых без учета кукурузы на зерно. Миссия сложная, но выполнимая.
Андрей Парафенюк, директор сельхозпредприятия «АгроТурна»:
Последние десятилетия огромный прорыв сделали в развитии сельского хозяйства. Вложены большие государственные деньги. Оно сегодня сказывается. Помимо того, что мы обеспечиваем себя продовольствием, у нас еще есть хороший экспортный потенциал. В том же молоке, мясе.
Качество уборки, люди, техника, топливо, удобрения – на особом контроле. Выращенный урожай до последнего зернышка – в хранилище. В 2022 году это не просто фигура речи, а стратегическая задача. Потери недопустимы.