Уровень воды в Припяти и на отдельных участках Немана, Вилии и Сожа поднимается до 12 сантиметров в сутки

Кое-где уровень воды превысил опасную отметку и это привело к подтоплениям в Житковичском районе Гомельской области.

Спасатели держат ситуацию под контролем. Эвакуации людей и домашних животных пока не требуется. Население проинформировано, как вести себя в случае прихода большой воды.

В Витебской области для снижения последствий паводка на территории Полоцкого, Миорского, Верхнедвинского и Лиозненского районов провели взрывные работы на реках Западная Двина и Дисна. Они помогут предотвратить заторы. Также в регионе создано более 20 сводных отрядов и групп для реагирования на возможные подтопления, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».