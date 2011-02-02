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Уровень воды в Припяти и на отдельных участках Немана, Вилии и Сожа поднимается до 12 сантиметров в сутки

02 февраля 2011 12:29
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Кое-где уровень воды превысил опасную отметку и это привело к подтоплениям в Житковичском районе Гомельской области.

Спасатели держат ситуацию под контролем. Эвакуации людей и домашних животных пока не требуется. Население проинформировано, как вести себя в случае прихода большой воды.

В Витебской области для снижения последствий паводка на территории Полоцкого, Миорского, Верхнедвинского и Лиозненского районов провели взрывные работы на реках Западная Двина и Дисна. Они помогут предотвратить заторы. Также в регионе создано более 20 сводных отрядов и групп для реагирования на возможные подтопления, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Природные катаклизмы

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