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Уровень преступности среди несовершеннолетних снизился

12 января 2007 11:26
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По итогам ушедшего года, уровень преступности среди несовершеннолетних снизился более чем на 10%. Причём наблюдается снижение и рецидивов. Как отметили в генеральной прокуратуре Беларуси, хороших результатов удалось добиться, благодаря активной работе по надзору за исполнением законодательства и позитивным изменениям в профилактической работе среди подростков. Активную роль сыграл декрет главы государства о дополнительных мерах по госзащите детей в неблагополучных семьях. В его исполнении задействованы 11 ведомств страны. За год проведено более двух тысяч прокурорских проверок.
# общество

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