Уровень безработицы в Беларуси снижается, а число вакансий увеличивается

Второй месяц этот показатель по республике – ниже 1%. К примеру, в России и странах Еврозоны с начала года процент людей с трудовой книжкой на руках вырос в разы. Помимо этого в нашей стране увеличивается число вакансий. В столице на одного безработного – пять вариантов трудоустройства. Центры занятости активно предлагают бесплатное обучение.

Здесь законы экономики развернули вспять. Теперь предложение рождает спрос. Новых сотрудников готовят, исходя из вакансий. Вернее, переподготавливают. Большинство звонков на горячую линию – уже от людей с образованием. В основном это юристы, бухгалтеры и экономисты. Для них тоже не все потеряно, хоть рынок труда такими специалистами перенасыщен. Есть возможность уйти в узкое направление. Ведь с начала года появилось почти полторы тысячи новых специальностей. Для большого города это не только нормально, но и необходимо.

Виктория Федорович, специалист управления занятости Мингорисполкома:

– Ты должен быть полипрофессиональным. Ты должен уметь делать не только что-то в узком направлении, но и еще что-то. Ты должен уметь водить машину, пользоваться компьютером. Потому что никогда не знаешь, что может понадобиться нанимателю.

А бывает, что и наниматель не знает, что еще предложить кандидату на должность. К примеру, Игоря уже можно отнести к категории «профессиональных безработных». Из 38 лет жизни в его трудовой книжке отмечено только семь. За это время успел освоить целый ассортимент профессий. Бесплатно, в таких же центрах подготовки. Однако больше года-двух на одном месте не продержался.

Игорь Казанцев, безработный:

– Маляр, штукатур, облицовщик, плиточник. Семь лет провел на стройке. До этого вообще свободный человек был.

В центр переподготовки он пришел за принципиально новым навыком контролера-кассира. Пока выбивает учебные чеки на мыло и чай, но уже видит себя консультантом магазина стройматериалов. Через четыре месяца у Игоря есть неплохие шансы оказаться за реальным прилавком.

Вероника Мачуга, мастер производственного обучения учебного центра:

– У нас с начала года прошли подготовку и переподготовку 258 человек. Из них 80%, трудоустроены на государственные предприятия.

Контрактный принцип крупных предприятий, а также возможность перепрофилирования в совокупности и выдали результат: с начала года безработных в Беларуси стало на две с половиной тысячи меньше. Большинство из них нашли себя в рабочих специальностях.

Это подтверждает и официальная статистика столицы, В рейтинге востребованных сейчас лидируют повара и электрогазосварщики. Дальше по списку – продавец, водитель автомобиля и дворник.

А вот о странах-соседях Беларуси аналитики отзываются в другом ключе. Европейские рабочие руки по большому счету продолжают скучать. Несмотря на то, что пик мирового кризиса уже миновал. Немногим лучше ситуация и на просторах СНГ.

В Беларуси, к примеру, вдвое меньше зарегистрированных безработных, чем в России. У стран Еврозоны показатели на порядки ниже. К примеру, в Литве с начала года процент людей с трудовой книжкой на руках вырос почти в пять раз.

Михаил Пилуй, заведующий сектором проблем рынка труда НИИ Министерства экономики Республики Беларусь:

– Это связано с сильным спадом производства. Объемы производства сократились настолько, что рабочих мест сократилось в несколько раз.

Специалисты уже вычислили безопасный для экономики уровень безработицы: он не должен превышать 10%. Принимая во внимание и дистанционный труд, и международные миграционные процессы. В Беларуси же количество вакансий продолжает расти. С начала года было создано боле 20 тысяч новых рабочих мест. А это прямой результат оживления экономики в целом и отношения людей к работе в частности.

Алексей Мартиненок, Андрей Сержантов, Александр Миранович, Людмила Орлова, телекомпания СТВ.