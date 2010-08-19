Уровень безработицы в Беларуси снижается, а число вакансий увеличивается

Здесь законы экономики развернули вспять. Теперь предложение рождает спрос. Новых сотрудников готовят, исходя из вакансий. Вернее, переподготавливают. Большинство звонков на горячую линию – уже от людей с образованием. В основном это юристы, бухгалтеры и экономисты. Для них тоже не все потеряно, хоть рынок труда такими специалистами перенасыщен. Есть возможность уйти в узкое направление. Ведь с начала года появилось почти полторы тысячи новых специальностей. Для большого города это не только нормально, но и необходимо.
Виктория Федорович, специалист управления занятости Мингорисполкома:
– Ты должен быть полипрофессиональным. Ты должен уметь делать не только что-то в узком направлении, но и еще что-то. Ты должен уметь водить машину, пользоваться компьютером. Потому что никогда не знаешь, что может понадобиться нанимателю.
А бывает, что и наниматель не знает, что еще предложить кандидату на должность. К примеру, Игоря уже можно отнести к категории «профессиональных безработных». Из 38 лет жизни в его трудовой книжке отмечено только семь. За это время успел освоить целый ассортимент профессий. Бесплатно, в таких же центрах подготовки. Однако больше года-двух на одном месте не продержался.
Игорь Казанцев, безработный:
– Маляр, штукатур, облицовщик, плиточник. Семь лет провел на стройке. До этого вообще свободный человек был.
В центр переподготовки он пришел за принципиально новым навыком контролера-кассира. Пока выбивает учебные чеки на мыло и чай, но уже видит себя консультантом магазина стройматериалов. Через четыре месяца у Игоря есть неплохие шансы оказаться за реальным прилавком.
Вероника Мачуга, мастер производственного обучения учебного центра:
– У нас с начала года прошли подготовку и переподготовку 258 человек. Из них 80%, трудоустроены на государственные предприятия.
Контрактный принцип крупных предприятий, а также возможность перепрофилирования в совокупности и выдали результат: с начала года безработных в Беларуси стало на две с половиной тысячи меньше. Большинство из них нашли себя в рабочих специальностях.
Это подтверждает и официальная статистика столицы, В рейтинге востребованных сейчас лидируют повара и электрогазосварщики. Дальше по списку – продавец, водитель автомобиля и дворник.
А вот о странах-соседях Беларуси аналитики отзываются в другом ключе. Европейские рабочие руки по большому счету продолжают скучать. Несмотря на то, что пик мирового кризиса уже миновал. Немногим лучше ситуация и на просторах СНГ.
В Беларуси, к примеру, вдвое меньше зарегистрированных безработных, чем в России. У стран Еврозоны показатели на порядки ниже. К примеру, в Литве с начала года процент людей с трудовой книжкой на руках вырос почти в пять раз.
Михаил Пилуй, заведующий сектором проблем рынка труда НИИ Министерства экономики Республики Беларусь:
– Это связано с сильным спадом производства. Объемы производства сократились настолько, что рабочих мест сократилось в несколько раз.
Специалисты уже вычислили безопасный для экономики уровень безработицы: он не должен превышать 10%. Принимая во внимание и дистанционный труд, и международные миграционные процессы. В Беларуси же количество вакансий продолжает расти. С начала года было создано боле 20 тысяч новых рабочих мест. А это прямой результат оживления экономики в целом и отношения людей к работе в частности.
Алексей Мартиненок, Андрей Сержантов, Александр Миранович, Людмила Орлова, телекомпания СТВ.