Уровень безработицы продолжает сокращаться

В Минске в феврале нынешнего года службами занятости поставлены на учет 2 тыс. человек, из них признаны безработными 1,7 тыс. человек. По информации специалистов, на конец февраля на учете состояли 8,2 тыс. безработных. Уровень безработицы составил 0,8% от экономически активного населения. Трудоустроены за февраль 1 тыс. человек, в том числе 0,9 тыс. безработных. Для временного трудоустройства граждан используются общественные работы, на которые в январе-феврале этого года были привлечены 1,1 тыс. человек, из них 0,8 тыс. безработных. Пособия по безработице в феврале выплачены 2,8 тыс. безработным и на их выплату израсходовано Br101,1 млн. Средний размер такого пособия составил Br35,7 тыс., сообщает БелТА.