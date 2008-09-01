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Уроки "Я - минчанин" для многих минских старшеклассников прошли вне учебных стен

01 сентября 2008 14:03
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Так, учеников гимназии №10 пригласили в парламент. Речь шла о молодежной политики страны – как одном из основных государственных приоритетов Беларуси. Гости парламента говорили о том, что они должны хорошо знать не только свои гражданские обязанности, но и права. И даже инициировали создание "Школы будущего избирателя". К доске сегодня никого не вызывали. Зато в режиме интерактивной онлайн конференции к диалогу подключались ученики и учителя 209 школы.
# общество

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