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Уроки войны помнят не все! Зачем испытывать терпение Беларуси накануне великого праздника? Предостережение Президента

09 мая 2024 06:09
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Конечно же, мир – величайшее достояние белорусского народа. В условиях нарастания военно-политической напряженности в регионе главная задача – сохранить важнейшие ценности нашего государства. Беларусь привержена миролюбивой политике. Об этом неоднократно заявлял Президент. И это сигнал всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уроки войны помнят не все! Зачем испытывать терпение Беларуси накануне великого праздника? Предостережение Президента-1

Общаясь с сельскими жителями или ставя задачи силовому блоку, Александр Лукашенко подчеркивает, что наша заслуга в том, что Беларусь остается островком мира, спокойствия и порядка. К несчастью, уроки Великой Отечественной войны помнят не все. Оттого мы еще настойчивее будем защищать историческую правду и свою независимость.

Страны Западной Европы не перестают испытывать терпение Беларуси. Нарастающая милитаристская риторика вынуждает и нас идти на кардинальные меры реагирования. 7 мая в стране началась проверка сил и средств совместной региональной группировки войск. Она включает отработку вопросов применения нестратегического ядерного оружия.

Лукашенко: «Мы приступаем к отработке второго этапа мер реагирования». Детали внезапной проверки.

Уроки войны помнят не все! Зачем испытывать терпение Беларуси накануне великого праздника? Предостережение Президента-4

Использовать его в наступлении Беларусь не намерена. Мы продолжаем стоять на позиции исключительного миролюбия, но готовы дать мгновенный ответ в случае любой военной агрессии в наш адрес. Об этом заявил Президент Беларуси во время торжественного собрания по случаю Дня Победы в самой кровопролитной и последней для нас войне.

В годы Великой Отечественной наш народ поставил свою свободу выше жизни. Беларусь помнит самоотверженность и мужество тех, кто погибал в окопах и спасал раненых, кто встал в ряды народных мстителей и ковал Победу в тылу. Помнит, какой ценой достался мир. Сегодня наша страна прилагает колоссальные усилия, чтобы праздник Победы навсегда оставался праздником весны, процветания и веры. И в этом большая заслуга нашего Президента.

Уроки войны помнят не все! Зачем испытывать терпение Беларуси накануне великого праздника? Предостережение Президента-7

Каждый год вместе со всей страной дань уважения всем тем, кто погиб в сражениях, уничтожен карателями и замучен в застенках фашистских концлагерей, отдает Александр Лукашенко. И жмет руку ветеранам, которые и сегодня, несмотря на преклонный возраст, готовы встать на защиту Отечества.

Подробнее смотрите в видео.

# День Победы # общество

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