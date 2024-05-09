Уроки войны помнят не все! Зачем испытывать терпение Беларуси накануне великого праздника? Предостережение Президента

Конечно же, мир – величайшее достояние белорусского народа. В условиях нарастания военно-политической напряженности в регионе главная задача – сохранить важнейшие ценности нашего государства. Беларусь привержена миролюбивой политике. Об этом неоднократно заявлял Президент. И это сигнал всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общаясь с сельскими жителями или ставя задачи силовому блоку, Александр Лукашенко подчеркивает, что наша заслуга в том, что Беларусь остается островком мира, спокойствия и порядка. К несчастью, уроки Великой Отечественной войны помнят не все. Оттого мы еще настойчивее будем защищать историческую правду и свою независимость. Страны Западной Европы не перестают испытывать терпение Беларуси. Нарастающая милитаристская риторика вынуждает и нас идти на кардинальные меры реагирования. 7 мая в стране началась проверка сил и средств совместной региональной группировки войск. Она включает отработку вопросов применения нестратегического ядерного оружия. Лукашенко: «Мы приступаем к отработке второго этапа мер реагирования». Детали внезапной проверки.

Использовать его в наступлении Беларусь не намерена. Мы продолжаем стоять на позиции исключительного миролюбия, но готовы дать мгновенный ответ в случае любой военной агрессии в наш адрес. Об этом заявил Президент Беларуси во время торжественного собрания по случаю Дня Победы в самой кровопролитной и последней для нас войне. В годы Великой Отечественной наш народ поставил свою свободу выше жизни. Беларусь помнит самоотверженность и мужество тех, кто погибал в окопах и спасал раненых, кто встал в ряды народных мстителей и ковал Победу в тылу. Помнит, какой ценой достался мир. Сегодня наша страна прилагает колоссальные усилия, чтобы праздник Победы навсегда оставался праздником весны, процветания и веры. И в этом большая заслуга нашего Президента.