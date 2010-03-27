Уроки вкусной жизни будут преподавать белорусским школьницам

По словам одного из организаторов проекта, заместителя директора ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» по маркетингу Александра Кушнира, комбинат в качестве эксперимента провел в средних учебных заведениях Минска несколько мастер-классов по кулинарии для учениц 5-8 классов.
«Мы добились основной цели – вызвали у девочек интерес к кулинарии. Кроме того, мы дали им практические навыки, необходимые во взрослой жизни, а главное – доказали, что с современными мучными смесями каждая из них, вне зависимости от опыта в кулинарии, сможет стать замечательной хозяйкой», – подчеркнул замдиректора комбината.
Александр Кушнир объяснил, что мастер-классы проводят специально подготовленные преподаватели «Школы вкусной жизни». Сейчас таких специалистов на предприятии три, планируется расширить штат до десяти учителей. Мастер-классы проводятся во время уроков труда, на них будущих хозяек учат выпекать блины, пончики, печенье и др. Девочки получают и теоретические знания, изучают технологию приготовления некоторых блюд.
В планах предприятия – проводить такие мастер-классы и в других городах Беларуси, сообщает БелТА.