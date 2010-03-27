Уроки вкусной жизни будут преподавать белорусским школьницам

Экспериментальный образовательный проект по обучению искусству кулинарии «Школа вкусной жизни» будет распространен на все регионы Беларуси.

По словам одного из организаторов проекта, заместителя директора ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» по маркетингу Александра Кушнира, комбинат в качестве эксперимента провел в средних учебных заведениях Минска несколько мастер-классов по кулинарии для учениц 5-8 классов.

«Мы добились основной цели – вызвали у девочек интерес к кулинарии. Кроме того, мы дали им практические навыки, необходимые во взрослой жизни, а главное – доказали, что с современными мучными смесями каждая из них, вне зависимости от опыта в кулинарии, сможет стать замечательной хозяйкой», – подчеркнул замдиректора комбината.

Александр Кушнир объяснил, что мастер-классы проводят специально подготовленные преподаватели «Школы вкусной жизни». Сейчас таких специалистов на предприятии три, планируется расширить штат до десяти учителей. Мастер-классы проводятся во время уроков труда, на них будущих хозяек учат выпекать блины, пончики, печенье и др. Девочки получают и теоретические знания, изучают технологию приготовления некоторых блюд.

В планах предприятия – проводить такие мастер-классы и в других городах Беларуси, сообщает БелТА.