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«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы, связывающие Москву и Минск

03 мая 2021 06:40
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Новости Беларуси. Еще один рейс, связывающий Москву и Минск. Компания «Уральские авиалинии» возобновляет 3 мая регулярные полеты по маршруту Жуковский – Минск – Жуковский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейсы будут осуществляться один раз в неделю по понедельникам.

«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы, связывающие Москву и Минск-1

Обращаем внимание: пассажирам, помимо паспорта и билета, понадобится справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета.

«За три часа раскупили все билеты на поезд». Первая скоростная «Ласточка» 30 апреля отправилась из Минска в Москву

«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы, связывающие Москву и Минск-4

Белорусский авиаперевозчик возобновил рейсы по маршруту Минск –Жуковский – Минск с 24 апреля. Беларусь и Россия работают над полным восстановлением транспортного сообщения. Одна из первых «Ласточек» в железнодорожном движении – скоростной поезд «Минск – Москва», который доставляет пассажиров в одну сторону всего за семь часов.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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