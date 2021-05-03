«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы, связывающие Москву и Минск

Новости Беларуси. Еще один рейс, связывающий Москву и Минск. Компания «Уральские авиалинии» возобновляет 3 мая регулярные полеты по маршруту Жуковский – Минск – Жуковский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю по понедельникам.

Обращаем внимание: пассажирам, помимо паспорта и билета, понадобится справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета. «За три часа раскупили все билеты на поезд». Первая скоростная «Ласточка» 30 апреля отправилась из Минска в Москву