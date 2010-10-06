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Упрощенный пункт пропуска «Лоша — Шумскас» может обрести статус международного автодорожного для движения легкового транспорта

06 октября 2010 18:38
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Это связано с ростом интенсивности движения на белорусско-литовской границе, а также возможной реконструкцией пункта пропуска «Каменный Лог».

Сегодня этот участок границы проинспектировали руководители белорусской и литовской таможни. Главы ведомств обсудили вопросы строительства и обустройства пункта пропуска «Привалка» с финансированием в 13 миллионов евро. Оценили степень обустройства действующих понгранпереходов, их техническую оснащённость. Говорили сегодня и о совместных операциях по выявлению таможенных правонарушений.

Александр Шпилевский, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Одна из целей наших встреч — это сверка наших позиций. Технологии, возможности, изучение инфраструктуры. Предлагаем открыть еще один пункт пропуска — «Лоша». Думаю, мы найдем точки соприкосновения. К концу года этот вопрос будет решен.

Антанас Шипавичюс, генеральный директор Таможенного департамента при Министерстве финансов Литовской Республики:
Есть планы организации совместных операций, есть планы реализации совместных международных проектов, чтобы увеличить грузопоток. Потому что легальный бизнес и туристы нуждаются в том, чтобы побыстрее пройти все процедуры на погранпостах. Вторая задача — совместно работать в борьбе с контрабандой.

# общество

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