Управлению по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД - 10 лет

Эта служба стала основной силой в борьбе с торговлей людьми и незаконным распространением наркотиков. Создана законодательная база в этой области, проводится профилактическая работа, реализуются совместные практические меры, в том числе на международном уровне. Только в нынешнем году сотрудниками подразделения конфисковано более 560 кг. растительных и около 7 кг. синтетических наркотиков. Количество выявленных преступлений в сфере противодействия торговле людьми за последние пять лет увеличилось в трое. Пресечена деятельность шести преступных групп и одной организации. Перекрыто 68 каналов вывоза белорусских граждан с целью эксплуатации в 14 стран мира.