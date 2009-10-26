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Упавший в Латвии метеорит является шуткой и за его просмотр берут плату

26 октября 2009 14:41
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Сообщение о метеорите, который упал вблизи города Мазсалаца в Валмиерском районе Латвии, не более чем шутка, пишет БЕЛТА со ссылкой на латвийские СМИ.

Эту версию подтверждают и ученые, которые видели образовавшуюся воронку. По мнению геологов, никакого метеорита не было, просто кто-то вырыл глубокую яму и сжег на дне пиротехническую смесь. На это указывает тот факт, что трава вокруг воронки даже не выгорела, а в воздухе ощущался запах серы, характерный для недорогой пиротехники.

Тем временем нашлись предприимчивые люди, которые воспользовались распространившимися слухами. За подход к месту происшествия начали брать деньги как с пешеходов, так и с владельцев автомобилей.

Лариса Герасимова - хозяйка участка в латвийском городе Мазсалаца, например, собирает деньги с желающих посмотреть на упавший неизвестный объект. Стоимость билета составляет 1 лат (около $2). При этом «предпринимательница» объясняет продажу билетов тем, что полученные средства пойдут на ремонт дороги, которая со вчерашнего вечера была вытоптана большим количеством людей. По ее словам, билеты были зарегистрированы в Службе госдоходов Латвии.

# общество

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