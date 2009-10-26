Упавший в Латвии метеорит, скорее всего, был железным, считают ученые

Метеорит, который в воскресенье вечером упал в Латвии, скорее всего, состоял из железа. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института динамики геосфер РАН Владимир Светцов.

С ним согласна другой эксперт, заведующая отделением радиоастрономии Государственного астрономического института им. Штернберга Валентина Есипова.

Светцов отметил, что он пока не располагает какими-либо данными о падении, кроме сообщений СМИ, но, судя по размерам кратера, это, скорее всего, железный метеорит.

«Каменные метеориты, как правило, не долетают до Земли, разрушаются и сгорают в воздухе. Это может быть железное тело размером порядка метра и массой в несколько тонн», - приводит NEWSru.com слова Светцова. Он добавил, что если упавшее тело было спутником, то это должен был быть очень прочный спутник, поскольку легкая конструкция разрушилась бы еще в воздухе.

Светцов отметил, что метеориты метрового размера падают на Землю примерно раз в год, однако в большинстве случаев это каменные метеориты, которые не оставляют кратеров, поскольку разрушаются в воздухе, не долетев до Земли. Железные метеориты - около 10% от общего числа всех метеоритов. Светцов напомнил, что подобное событие произошло около десяти лет назад в Башкирии. В окрестностях Стерлитамака на колхозное поле упал железный метеорит, оставив кратер размером около десяти метров.

«Метеорит ушел на глубину около пяти метров, поскольку грунт был очень мягкий», - сказал ученый. Он добавил, что для того чтобы уточнить параметры упавшего в Латвии метеорита, необходима дополнительная информация.

Как сообщалось, падение метеорита в районе латвийского города Мазсалаца произошло около 18:30 25 октября. Свидетель происшествия Ансис Штейнбергс рассказал, что он снимал на камеру, и вдруг услышал звук в воздухе. «Сначала я услышал звук, похожий на работу авиационных двигателей. Как будто низко над землей пролетал самолет. А потом я увидел в воздухе огненный шар, который быстро приближался к земле. И он рухнул недалеко от нашего городка Мазсалаца», - рассказал Штейнбергс.

Метеорит упал неподалеку от жилого дома, однако люди не пострадали.

«Скорее всего, это метеорит весом в несколько десятков килограммов, - считает заведующая отделением радиоастрономии Государственного астрономического института им. Штернберга Валентина Есипова. - Если бы он попал в многоэтажный дом, то разнес бы его в пыль. Если не найдено осколков, то он мог быть или каменный, который при ударе раскололся на мелкие частицы. Или, скорее всего, железный - тогда он ушел вглубь воронки на несколько метров. И теперь его надо искать с помощью магнитометра - прибора для измерения характеристик магнитного поля и магнитных свойств веществ. До этого объекта на нашей памяти падал только Сихотэ-Алиньский метеорит. Но он, конечно, был гораздо крупнее нынешнего небесного гостя. У него один кусок весил 1 745 кг».

Место происшествия оцеплено, туда направлены представители латвийского Центра радиации и Национальных вооруженных сил страны. К утру понедельника стало известно, что вокруг воронки образовался радиационный фон.