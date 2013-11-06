Университет для пожилых людей открылся в Солигорске

Новости Беларуси. В Солигорске открылось своеобразное учреждение образования для пожилых людей - «Университет третьего возраста». Тут все, как в настоящем вузе: студентов зачисляли на конкурсной основе на четыре факультета, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ольга Чурсина, заведующая отделения дневного пребывания пожилых людей Солигорского районного территориального центра социального обслуживания населения:

На четырех факультетах на 120 дисциплинах занимаются граждане пожилого возраста. Они приобретают навыки, они общаются. Они могут посещать не одну дисциплину, а три дисциплины, мы так просчитали, максимально, потому что больше они уже устают и не успевают.

Валентина Тупичина успевает везде, и для себя выбрала специальности, которые ей по душе.

Валентина Тупичина, руководитель творческой мастерской:

Я хожу также в фотокружок. Хочется овладеть также, как работать с фотоаппаратом, как входить в меню, как делать, чтобы не было красных глаз. И вот все это мы проходим. Еще я прошла компьютерные курсы.

Есть тут и расписание: оздоровительная гимнастика, уроки долголетия, поэтические и музыкальные гостиные. Студенты и студентки такие занятия посещают с большим удовольствием. Возможно, поэтому такие понятие, как «прогул» Университету не знакомо. Посещаемость всегда 100%.

Лидия Чекрыжова, жительница Солигорска:

Что это мне дает? Вы знаете, смысл жизни. Потому что я давно не работаю, можно сказать, что где-то и одинокая: дети давно имеют свои семьи, даже у внучки есть семья. И вот чтобы быть востребованной, я хожу сюда с таким удовольствием.

Лариса Гулковская, жительница Солигорска:

На лавочках нам сидеть некогда. Мы вот постоянно чем-то заняты. То мы поем, то мы танцуем, то мы лепим, то мы вяжем, то вышиваем.

Лариса Кривулько, жительница Солигорска:

Я вот просто в восторге от того, что судьба мне подарила возможность такую: общаться с прекрасными женщинами. Я семейный человек, так сказать, живу в семье. Есть и муж, и дети, но тем не менее, я нахожу свободную минутку именно для того, чтобы прибежать сюда.

Участница клуба восточного танца Катерина Харлап здесь частая гостья. Девушка признается, что всегда приятно иметь в качестве зрителей студентов Солигорского университета, среди которых, к слову, и ее бабушка.

Катерина Харлап, жительница Солигорска:

Моя бабушка сюда ходит, и ей очень нравится. Приятно очень видеть улыбку на ее лице. Когда она собирается сюда и когда она приходит домой. Ей очень нравится здесь.

Учеба учебой, но и отдыху должно быть место. В учебном учреждении отмечают все университетские праздники. 18 ноября - день студента, до которого здесь уже начали готовиться.