Уникальный способ воспитания нерадивых родителей опробовали на Гомельщине

Сегодня воспитанники Будакошелёвского социального приюта дали урок человечности своим родителям. На концерт посвящённый осени пригласили тех, кто в одном шаге от лишения родительских прав.

В будакошелёвском приюте сейчас временно проживают 10 ребят от 3 до 14 лет. Многие из них сегодня увидели своих родителей впервые с тех пор, как комиссия по делам несовершеннолетних решила, что жить в прежних условиях дети не могут.

В отличие от неработающего отца в свои пять лет Коля уже мечтает строить дома. Объяснить своё поведение перед камерой взрослый мужчина отказался. А вот мама маленькой Саши таланты дочери сегодня оценить не смогла: свою заботу она уже несколько месяцев проявляет только в письмах из исправительной колонии.

В Сашином случае воссоединение семьи затянется на несколько лет. Однако, сегодня в зале - те, кто ещё может одуматься и избежать лишения родительских прав. За тот полугодовой испытательный срок, который по закону дети могут находиться в социальном приюте, родителям дан шанс привести свою жизнь в нормальное русло. И мероприятия, подобные сегодняшнему, лишний повод задуматься.

Маленькие таланты сделали всё что могли, ответный ход за взрослыми. Удалось ли детям достучаться до сердец и умов, затуманенных алкоголем родителей, покажет время. А тем временем только в Будакошелёвском районе на таком концерте могут оказаться более 150 семей.

