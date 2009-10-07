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Уникальный случай в Великобритании: у 72-летнего пенсионера вырос новый череп

07 октября 2009 10:16
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В 1955 году почтальон Гордон Мур из графства Нортумберленд получил серьезную черепно-мозговую травму в автомобильной аварии.

От сильного удара передняя часть черепа мужчины разбилась. Врачи спасли пациенту глаз и ухо, но во время операции удалили осколки черепа и вживили в голову титановую пластину, сообщает newsru.com со ссылкой на The Daily Telegraph.

Недавно Мур обратился к наблюдавшим его врачам в госпитале Ньюкасла по поводу воспаления на голове. Хирурги заявили, что необходимо заменить пластину на новую. Когда во время операции медики удалили пластину, они с удивлением обнаружили, что кость под ней полностью регенерировалась. Как отмечают специалисты, подобная регенерация костной ткани наблюдается, как правило, у детей. Со взрослыми этого до сих пор не происходило.

# общество

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