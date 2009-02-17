Уникальный сборник документов "Хатынь. Трагедия и память" издан в нашей стране

Его презентация пройдет в Национальном архиве Беларуси сегодня. В книге опубликованы все найденные документы об уничтожении 22 марта 1943 фашистскими карателями деревни Хатынь и её жителей, о возведении на месте трагедии мемориального комплекса. Здесь собраны как официальные документы, так и материалы партизан, показания свидетелей, а также непосредственных виновников трагедии – карателей особого батальона СС "Дирлевангер" и 118-го полицейского охранного батальона. В сборнике есть и уникальные фотографии могилы жертв хатынской трагедии.