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Уникальный сборник документов "Хатынь. Трагедия и память" издан в нашей стране

17 февраля 2009 11:39
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Его презентация пройдет в Национальном архиве Беларуси сегодня. В книге опубликованы все найденные документы об уничтожении 22 марта 1943 фашистскими карателями деревни Хатынь и её жителей, о возведении на месте трагедии мемориального комплекса. Здесь собраны как официальные документы, так и материалы партизан, показания свидетелей, а также непосредственных виновников трагедии – карателей особого батальона СС "Дирлевангер" и 118-го полицейского охранного батальона. В сборнике есть и уникальные фотографии могилы жертв хатынской трагедии.
# общество

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