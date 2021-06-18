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Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» сделает остановку в Полоцке 18 июня

18 июня 2021 06:35
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Новости Беларуси. 18 июня уникальный передвижной музей «Поезд Победы» сделает остановку в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» сделает остановку в Полоцке 18 июня-1

Следующая точка маршрута – Гродно. А в Бресте «Поезд Победы» будет с 21 по 24 июня. К слову, незадолго до отправки в нашу страну экспозиция пополнилась вагоном, который посвящен обороне Брестской крепости.

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» сделает остановку в Полоцке 18 июня-4

Современный передвижной музей состоит из 12 вагонов, 9 из них – экспозиционные. В них рассказывается о судьбах и героизме тех, кто ковал для нас Великую Победу. Проект приурочен к Году народного единства и 80-летию начала Великой Отечественной войны.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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