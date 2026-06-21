Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Брест

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Беларусь. И свою первую остановку сделал в Бресте. Символично, что свой путь по нашей стране состав начинает именно с города над Бугом, который первым принял удар немецко-фашистских захватчиков в июне 1941 года и последним был освобожден в июле 1944-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Поезд Победы» – первая в мире иммерсивная выставка, размещенная в передвижном составе. Экспозиция выстроена от мирного времени до Победы, включая оборону Брестской крепости и битву под Москвой. Всего 10 тематических вагонов. Историческая реальность воссоздана с помощью современных технологий: мультимедиа, световых и звуковых эффектов. Посетители могут смотреть дополнительные материалы на тач-панелях, использовать VR-очки. Аудиогид рассказывает личную историю персонажа, что создает глубокое погружение в события.

Такой материал подобран, который не может оставить равнодушным, и действительно какие-то вещи я услышала для себя в первый раз. Когда разговор шел о военнопленных, об опытах, мало, наверное, об этом говорится и детям. Об этой стороне жизни, части войны, не очень ребята знают, и им бы это не помешало.

Было очень интересно. Вот то, что в наушниках было, тоже было очень интересно слушать. Но вот в вагонах, там, где было очень много человек, было очень страшно. Ты больше узнаешь о том, что происходило раньше. Возможно, это поможет как-то в изучении истории.

На экскурсию отводится 45 минут. В одном вагоне одновременно могут находиться не более 12 человек. В Бресте «Поезд Победы» можно посетить 21-22 июня. Дальше он отправится в Барановичи, Гродно, Гомель, Могилев, Витебск и Минск. За время предыдущих остановок в Беларуси передвижную экспозицию посетили более 137 тысяч человек.