Уникальных зданий в белорусской столице станет больше

Уже с середины августа начнется строительство нового автовокзального комплекса "Центральный".

Работы архитектора, Ивана Виноградова, всегда отличались нестандартными решениями. Вот и теперь ему принадлежит уникальный проект нового здания автовокзала. Ведь "Центральный" - значит лицо города, а сегодня вокзал явно не соответствует этому статусу. Здание построено 46 лет назад, и с тех пор проводились только мелкие ремонтные работы. Возведение же нового вокзального комплекса планируют завершить к 2010 году.

Стоимость проекта оценивают примерно в 40 миллионов долларов. Причем, основные затраты составляет не возведение самого здания, а монтаж его инженерных сетей. Под будущим вокзалом проложат четвертую линию метро. Поэтому в фундаменте вокзала будет сплошная монолитная плита. А крепить конструкцию придется на сваях ниже уровня метрополитена.

Реализация проекта начнется уже 16 августа. С этого времени автобусные маршруты "Центрального" разделят Восточный и Московский автовокзалы. А с нового вокзального комплекса после завершения строительства будут совершаться только международные рейсы.