Уникальные вековые деревья Гомельского парка под угрозой заражения растением-паразитом

Омела белая уже поселилась в кронах старинных дубов. Работники исторического объекта бьют тревогу и утверждают – спасти деревья можно только общими усилиями всех горожан.

Омела белая – вечнозеленый кустарник. Правда, растет он лишь в кронах деревьев. И питается их соком. В результате – дерево погибает. В парке Румянцевых и Паскевичей растение-паразит увидели этой зимой. И тут же забили тревогу. Невзрачная омела может погубить вековые дубы, возраст которых перевалил за 100 лет. В частном саду, который соседствует с историческим парком, паразит появился недавно, но уже поразил любимую яблоню Зои Андеевны: ранет ранен и погибает.

Зоя Божок, пенсионерка:

– Когда было немножко, оно не видно в листьях. А потом смотрю, галки туда прилетают и сидят осенью.

Интуиция Зою Андреевну не подвела. Переносчиками опасных семян стали дрозды. Для этих птиц плоды омелы – лакомство. Не зря растение паразит еще называют Птичий клей.

Анна Редчиц, дендролог «Гомельский парк Румянцевых и Паскевичей»:

– Птицам очень нравятся плоды омелы белой. Они приятны на вкус для птиц. Птицы, перелетая на другое дерево, переносят паразита.

Еще тысячу лет назад друиды считали омелу священным растением. И срезали только в определенную фазу луны и исключительно золотым серпом. Теперь же омела – обычный паразит. И борются с ней обычной ножовкой.

Правда, достать паразита и специалистам на парковых тридцатиметровых гигантах, и пенсионерке на пятиметровой яблоне – одинаково сложно.

Светлана Прищепова, главный ландшафтный дизайнер «Гомельский парк Румянцевых и Паскевичей»:

– Деревья у нас очень высокие. И проблема состоит в том, что очень трудно достать до омелы. Чтобы удалить ее с дерева, нужно вызывать специальную технику, а может и альпинистов.

Зоя Божок, пенсионерка:

– Обрезать можно будет, но надо искать человека.

Пока зеленые кустики безнаказанно украшают не только частные сады, но и городские аллеи и скверы. И, чтобы уберечь от растения-паразита старинный парк, гомельчанам предстоит выработать план совместных действий.

Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомель.