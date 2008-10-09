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Уникальные экспонаты музея Великой Отечественной и он сам обретут новую прописку

09 октября 2008 17:15
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Согласие на строительство нового здания музея дал Президент Беларуси.

140 тысяч экспонатов. 130 тысяч - в запасниках. Сотрудники музея, давно  мечтали о новых стенах. Тем более что эти на грани обвала. Трещина на трещине. Вогнутые балки. Здание -  в аварийном состоянии. Под запросы музейщиков развернулась архитекторская мысль. Лауреат государственной премии, автор проекта Национальной библиотеки редко берётся за карандаш. Теперь все идеи воплощаются на компьютерных мониторах.

Для нового музейного комплекса и место соответствующее подобрали. Центр государственных торжеств. Пересечение проспектов Победителей и Машерова. То, что здание впишется в районе стеллы «Минск город-герой», сомнений нет. Пока точная дата, когда на этом месте  будет хранится священная память, не определена. Известно доподлинно, что новый музей в парке Победы станет лучшим в Европе и крупнейшим в мире – о мире.

Пока  Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной в ожидании перемен.  Первые коснутся выставки тяжелого вооружения и военной техники. Её уже готовят к переезду. Выставка разместится неподалеку от «Старой границы», входившей в Минский укрепрайон. В легендарном партизанском крае в Станьково  уже готовят  площадку под военную технику. Это будет ещё один значимый туристический комплекс в республике.

# общество # Музеи

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