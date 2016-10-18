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Уникальную упаковку для вещдоков разработали в Минске: поместятся и колечко, и стол

18 октября 2016 20:02
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Новости Беларуси. В Минске презентовали новые разработки упаковки для вещественных доказательств. Они способны обеспечить сохранность улик длительное время.

Изготавливают тару в столице из специальной полиэтиленовой пленки и комплектуют их средствами защиты от несанкционированного вскрытия.

В работу судебных экспертов новые материалы поступят совсем скоро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Известно также, что коллеги из России уже заинтересовались отечественной разработкой и готовы закупить у нас все необходимые материалы.

# общество # Криминал

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