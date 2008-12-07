Уникальное охотничье ружье попало в руки Брестских правоохранителей

Его добровольно сдал в милицию местный житель. Незарегистрированное оружие теперь проходит экспертизу. Уже известно, что двустволку в 1896 году изготовил именитый чешский мастер Навотны. Пока двустволку изучают эксперты-криминалисты. Те, кто про оружие знает всё или практически всё, мягко сказать, удивлены… Всё дело в калибре. В конце 19-го века моду на оружейном рынке диктовали немецкие мастера, чешские, похоже их переплюнули. Но последнему обладателю ружья даже на белку не удалось с ним сходить. Как сувенир оно хранилось дома в укромном месте. И в декабрьский день владелец раритета - житель микрорайона "Дубровка" - не такси к себе вызвал, а участкового милиционера. Клеймо известного мастера и год выпуска. Всего таких ружей три сотни сделали. По оценкам специалистов, на территории бывшего СССР хранится не более трех штук.



Судьбу оружия определит специальная комиссия. Этот раритет, скорее всего, пополнит экспозицию одного из музеев.