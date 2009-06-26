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Уникальная выставка полевой почты Великой Отечественной войны открылась в Минске

26 июня 2009 18:18
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Письма-треугольники с фронта и первые открытки с вестью о Победе из Берлина.

Посетителей встречал военный оркестр. Кроме того, все сегодняшние гости получили в подарок конверты с символикой Великой Победы.

В выставке участвуют восемь стран, в том числе и Германия. Экспозиция включает более семидесяти коллекций марок, писем и открыток далеких сороковых.

— Мы пригласили на эту выставку и ветеранов Великой Отечественной войны. Эта выставка будет работать до 10 июля, и я думаю, что все ветераны, которые будут проходить мимо музея, зайдут обязательно, — говоритЮрий Комар, генеральный директор РУП «Белпочта».

# общество # Культура

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