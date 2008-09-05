Уникальная свадебная церемония на колесах и в шлемах состоялась в Минске

Бракосочиталась известная байкерская пара. Молодожены были одеты в парадные спортивные костюмы, а праздничный кортеж состоял из десятков велосипедов.

На железных конях в ЗАГС приехали не только друзья, но и родители молодых. Стать свидетелями свадебного шоу могли все желающие велогонщики и прохожие.



Свадебный бум продолжается. Только тенденции уходят в экстремальную степь. Классические лимузины и кабриолеты уже не в моде. В последнее время молодожены все чаще предпочитают что-нибудь этакое. К примеру, бракосочетаться в прыжке с парашютом или, как в этом случае, на колесах и в шлемах.

Вместо шпилек – велокеды, вместо шлейфа – велошорты. И он гнал свой байк, а не лимузин. Программист Марина и геолог Павел вместе уже полтора года. Вначале их объединила велосипедная цепь. А сегодня непростое украшение. Хотя как раз таки обручальное кольцо – единственный намек на традиционную свадьбу.

Для молодоженов велосипед наряду с воздухом, едой. Он настолько плотно "въехал" в их обиход, что они жизни своей не представляют без руля и педалей. Идея свадьбы на колесах для самих молодоженов вовсе не эврика. На железном коне и на работу, и на прогулку, и в магазин. Так почему бы и не в ЗАГС? Кстати педали до ЗАГСа крутили и родители молодых.

Пригласительных на свадьбе не было. Главное условие – пройти вело дрес-код и фэйс-контроль. Всего же молодых сопровождало более 30 велосипедистов. Поздравила новобрачных и ГАИ города. Они обеспечили велокортежу зеленую дорогу. Сегодня этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Остаются только горы. Ведь именно туда молодая семья отправится в веломедовый месяц.

