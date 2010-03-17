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Уникальная система обучения деловой молодежи появилась в Минске

17 марта 2010 17:15
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Так называемые компакт-офисы заработали в бизнес-инкубаторе на улице Чапаева.

Любой желающий может взять здесь в аренду небольшую площадь и заниматься бизнесом в свободное время. В помещении установлен многоканальный телефон и привлечен персонал — диспетчеры, бухгалтеры, секретари, которые будут принимать заказы и пересылать их по электронной почте. Останется лишь принять заказ и выполнить его.

Виталий Снитко, исполнительный директор Молодежного инкубатора малого предпринимательства:
Мы минимизируем их затраты путём оказания различного спектра услуг. Мы можем вести бухгалтерский учёт, разрабатывать рекламу, юридически консультировать.

# общество

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