Уникальная система обучения деловой молодежи появилась в Минске

Так называемые компакт-офисы заработали в бизнес-инкубаторе на улице Чапаева.

Любой желающий может взять здесь в аренду небольшую площадь и заниматься бизнесом в свободное время. В помещении установлен многоканальный телефон и привлечен персонал — диспетчеры, бухгалтеры, секретари, которые будут принимать заказы и пересылать их по электронной почте. Останется лишь принять заказ и выполнить его.

Виталий Снитко, исполнительный директор Молодежного инкубатора малого предпринимательства:

Мы минимизируем их затраты путём оказания различного спектра услуг. Мы можем вести бухгалтерский учёт, разрабатывать рекламу, юридически консультировать.