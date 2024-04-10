Уничтожил эшелон врага с техникой и боеприпасами, подорвал 23 ж/д рельса. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Своей семейной историей поделилась Папруга Рита Владимировна из Бобруйска.

«Деревня Катка, Глусский район Могилевской области. Во время войны там жили мои предки. Моя бабушка Елена Филипповна Нехлебова. В 1942 году ее, 18- летнюю, немцы загнали в трудовой лагерь, который был расположен в лесу. Девушки и женщины строили блиндажи для немецких солдат и офицеров. Это был тяжелый труд, девушкам нужно было таскать бревна. Позже вместе с подругой ей удалось сбежать из лагеря.

Отец Елены, Филипп Нехлебов, ушел в партизаны. А ее мать, Мария, пекла и перевозила хлеб для партизанского отряда. Кто-то предал Марию. Власовцы, лютовавшие в деревне, арестовали Марию и привели на расстрел. Но сказали, что если она даст литр самогона, будет жить. У Марии не оказалось литра, примерно 700 грамм, но это спасло ей жизнь. Оставаться в деревне было опасно. Она ушла в партизанский отряд.

Родители Марии, Максим и Матрона, во время войны были стариками. Немцы их гнали в концлагерь Озаричи. У Максима были больные ноги, он слишком устал и больше не мог идти, а потому присел на обочину возле леса. С ним присела и Матрона. Дед Максим понимал, что его расстреляют, если он не пойдет дальше. Чтобы спасти жену, сказал: «Иди, Матронушка, я не смогу, а ты поживешь еще». На что Матрона ответила: «Нет, Максим, вместе столько лет прожили! Вместе и помирать будем». Немцы их расстреляли, здесь же.