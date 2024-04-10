Уничтожил эшелон врага с техникой и боеприпасами, подорвал 23 ж/д рельса. «Незабытые истории»
Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Своей семейной историей поделилась Папруга Рита Владимировна из Бобруйска.
«Деревня Катка, Глусский район Могилевской области. Во время войны там жили мои предки. Моя бабушка Елена Филипповна Нехлебова. В 1942 году ее, 18- летнюю, немцы загнали в трудовой лагерь, который был расположен в лесу. Девушки и женщины строили блиндажи для немецких солдат и офицеров. Это был тяжелый труд, девушкам нужно было таскать бревна. Позже вместе с подругой ей удалось сбежать из лагеря.
Отец Елены, Филипп Нехлебов, ушел в партизаны. А ее мать, Мария, пекла и перевозила хлеб для партизанского отряда. Кто-то предал Марию. Власовцы, лютовавшие в деревне, арестовали Марию и привели на расстрел. Но сказали, что если она даст литр самогона, будет жить. У Марии не оказалось литра, примерно 700 грамм, но это спасло ей жизнь. Оставаться в деревне было опасно. Она ушла в партизанский отряд.
Родители Марии, Максим и Матрона, во время войны были стариками. Немцы их гнали в концлагерь Озаричи. У Максима были больные ноги, он слишком устал и больше не мог идти, а потому присел на обочину возле леса. С ним присела и Матрона. Дед Максим понимал, что его расстреляют, если он не пойдет дальше. Чтобы спасти жену, сказал: «Иди, Матронушка, я не смогу, а ты поживешь еще». На что Матрона ответила: «Нет, Максим, вместе столько лет прожили! Вместе и помирать будем». Немцы их расстреляли, здесь же.
Мой дед, Богданович Михаил Никифорович, 1921 года рождения, будущий муж Елены Филипповны Нехлебовой, в 1940 году окончил годичные курсы по подготовке учителей математических и физических классов при Гомельском пединституте им. Чкалова. Год отработал в Брестской области, где его в 1941 году настигла война. Он ушел в партизанский отряд М. Грабко, 99-й бригады им. Героя Советского Союза Д. Гуляева. После освобождения Беларуси продолжал войну в рядах Советской Армии. Дошел до Берлина.
Вот один из его рассказов: «В Германии во время форсирования Одера я вел военный грузовик на мосту. Начался артиллерийский обстрел. Водитель впереди идущей машины был убит. Но движение не было остановлено. Я перебегал то в машину убитого товарища, то снова в свою, и таким образом переправил два грузовика на другую сторону». Я спросила у деда: «Тебе было страшно?» – «Конечно, – ответил он, – очень страшно, но я не думал о смерти, некогда было. Долг выполнял». За этот героический поступок Михаил Никифорович награжден медалью «За отвагу». Потом участвовал в освобождении Праги и других городов Европы.
Дед не рассказывал много про войну. Сейчас, когда появился допуск к историческим военным документам в интернете, я узнала о других его подвигах. Так, за время пребывания в партизанах он уничтожил эшелон врага с техникой и боеприпасами, подорвал 23 ж/д рельса, уничтожал связь, в открытых боях ликвидировал противника, проводил идеологическую работу среди населения. Характеризуется как один из лучших бойцов, смелый, выдержанный, находчивый. В 1945 году в Германии уничтожил четырех немецких солдат, пять солдат взял в плен.
Михаил Никифорович награжден медалями «За боевые заслуги», «За доблесть и мужество», «Партизану Великой Отечественной войны II степени», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За освобождение Праги», орденом Великой Отечественной войны II степени. Имеет Благодарности Верховного Главнокомандующего т. Сталина.
Умер в 2010 году. Имя его увековечено в книге «Память» историко-документальной хроники Глусского района Могилевской области.
Не менее памятно и дорого имя моего деда по отцовской линии. Папруга Матвей Емельянович жил в Бобруйске. Во время войны был связным между подпольщиками и партизанами. Работал на немецком военном аэродроме. По запчастям разобрал немецкий самолет и перевез в партизанский отряд. Также делал аусвайсы для подпольщиков. Но нашелся предатель. Его вместе с группой товарищей немцы арестовали. И потом, возможно, расстреляли. Его имя увековечено в книге «Память» историко-документальной хроники Бобруйска как рядового, пропавшего без вести в сентябре 1944 года».
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