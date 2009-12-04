Умер Штирлиц

Белгосстрах начал страховать мобильные телефоны от утраты в результате кражи, грабежа, разбоя.
На скамье подсудимых гражданин Беларуси и гражданин Израиля. Обвинение предъявлено по 16 эпизодам – насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также распространение детской порнографии.
Поучаствовать в нем приехали 15 мастеров со всей республики. Целый день они будут создавать сладкие шедевры <font color="#FF0000"> [5 фото] </font>
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