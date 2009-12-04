Умер Штирлиц

Дело о педофилах рассматривают в гомельском районном суде

На скамье подсудимых гражданин Беларуси и гражданин Израиля. Обвинение предъявлено по 16 эпизодам – насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также распространение детской порнографии.