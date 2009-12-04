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Умер Штирлиц

04 декабря 2009 16:07
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Ранее он был прооперирован и находился в тяжелом состоянии.В Москве скончался народный артист СССР Вячеслав Тихонов. 8 февраля талантливому актеру исполнился 81 год.
# общество # Некролог

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