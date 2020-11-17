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Умер режиссёр Роман Виктюк. Народному артисту Украины и России было 84

17 ноября 2020 20:30
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На 85-м году ушел из жизни режиссер, народный артист Украины и России Роман Виктюк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он скончался в больнице, где проходил лечение.

О госпитализации режиссера стало известно в конце октября.

Умер режиссёр Роман Виктюк. Народному артисту Украины и России было 84-1

Умер режиссёр Роман Виктюк. Народному артисту Украины и России было 84-3

Роман Виктюк родился во Львове. С 1970 годов ставил спектакли в театрах Москвы. В 1988-м на сцене «Сатирикона» дебютировал его спектакль «Служанки», где все роли сыграли мужчины. Постановка произвела настоящий фурор. Спустя три года был открыт Театр Романа Виктюка.

Умер режиссёр Роман Виктюк. Народному артисту Украины и России было 84-6

За свою жизнь режиссер поставил свыше 250 спектаклей в десятке стран.

# Некролог # общество # Роман Виктюк # Фотофакт

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