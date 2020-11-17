Умер режиссёр Роман Виктюк. Народному артисту Украины и России было 84

На 85-м году ушел из жизни режиссер, народный артист Украины и России Роман Виктюк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он скончался в больнице, где проходил лечение.
О госпитализации режиссера стало известно в конце октября.
На 85-м году ушел из жизни режиссер, народный артист Украины и России Роман Виктюк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он скончался в больнице, где проходил лечение.
О госпитализации режиссера стало известно в конце октября.
Роман Виктюк родился во Львове. С 1970 годов ставил спектакли в театрах Москвы. В 1988-м на сцене «Сатирикона» дебютировал его спектакль «Служанки», где все роли сыграли мужчины. Постановка произвела настоящий фурор. Спустя три года был открыт Театр Романа Виктюка.
За свою жизнь режиссер поставил свыше 250 спектаклей в десятке стран.