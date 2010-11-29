Умер председатель Белорусского фонда мира Марат Егоров

Он ушел из жизни на 88 году. Марат Егоров был яркой и неординарной личностью.

Родился Егоров в Севастополе, в 41 добровольцем ушел на фронт, участвовал в Параде Победы в Москве. Отмечен высокими фронтовыми наградами. Работал военным корреспондентом в армейских газетах и спецкором на радио и телевидении.

В 70-е годы Марат Егоров пришел в Белорусский фонд мира и почти 40 лет активно пропагандировал идеи добра и милосердия. В 1995 году удостоен звания «Международный Посол мира», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В 2001 Марат Егоров за особые заслуги был награжден орденом Франциска Скорины, в 2008 – орденом Почета. А еще Кембриджиский университет назвал Егорова «Выдающимся деятелем ХХ века» и включил его имя в число выдающихся интеллектуалов мира.