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Умер председатель Белорусского фонда мира Марат Егоров

29 ноября 2010 12:20
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Он ушел из жизни на 88 году. Марат Егоров был яркой и неординарной личностью.

Родился Егоров в Севастополе, в 41 добровольцем ушел на фронт, участвовал в Параде Победы в Москве. Отмечен высокими фронтовыми наградами. Работал военным корреспондентом в армейских газетах и спецкором на радио и телевидении.

В 70-е годы Марат Егоров пришел в Белорусский фонд мира и почти 40 лет активно пропагандировал идеи добра и милосердия. В 1995 году удостоен звания «Международный Посол мира», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В 2001 Марат Егоров за особые заслуги был награжден орденом Франциска Скорины, в 2008 – орденом Почета. А еще Кембриджиский университет назвал Егорова «Выдающимся деятелем ХХ века» и включил его имя в число выдающихся интеллектуалов мира.

# общество # Некролог

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