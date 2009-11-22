Умер летчик-космонавт Константин Феоктистов

Герой Советского Союза скончался на 84-м году.

Константин Феоктистов был первым советским гражданским и беспартийным космонавтом, а также первым человеком, который сначала конструировал космические корабли, а потом на них летал.

В 1964 году он был в составе первого группового экипажа космического корабля «Восход» (вместе с Борисом Егоровым и Владимиром Комаровым), а также участником первого выхода в открытый космос без скафандров.

После космического полета Константин Феоктистов продолжал работать в ОКБ-1 и участвовал в разработке кораблей серий «Союз» и «Прогресс». В 1990 году он перешел на преподавательскую работу в свою альма-матер – МГТУ им. Баумана, сообщает БЕЛТА.